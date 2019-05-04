Закажите потолок в Москве от 79 ₽/м²
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Примеры выполненных работ:
20.000₽
Глянцевые потолки по всей квартире S=50м²
14.000₽
Двухуровневый потолок в спальню S=10м²
15.000₽
Матовый потолок с фотопечатью в зал S=15м²
29.000₽
Парящий потолок со вторым уровнем в гостинную S=22 м²
28.000₽
Двухуровневый потолок в гостинную S=27 м²
19.500₽
Фактурные натяжные потолки в студию S=36м²
Более 15 лет делаем хорошие потолки
Пожалуй, всем приятно, когда работа выполняется в срок и без форс-мажоров. Каждый хочет быть уверен, что заказывая установку натяжных потолков, он получит качественные материалы и заявленную прочность конструкции. Благодаря нашему опыту, мы можем это гарантировать каждому нашему клиенту. Обученный персонал сможет грамотно проконсультировать вас по любому вопросу, касающемуся потолков, а профессиональные бригады решат любые сложности монтажа даже в самых труднодоступных местах. Убедитесь в этом — пригласите замерщика сейчас, и мы приедем в течении суток!
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