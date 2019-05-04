Натяжные потолки в Москве

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Закажите потолок в Москве от 79 ₽/м²

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Предлагаем отличные цены на КАЧЕСТВЕННЫЕ потолки:

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Матовые, глянцевые и сатиновые потолки.

от 299₽ м²

Цветные потолки (матовые и глянцевые).

от 399₽ м²
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Фотопечать (на матовых и глянцевых потолках).

от 799₽ м²
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Парящие потолки.

от 399₽ м²
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Двухуровневые конструкции потолка.

от 499₽ м²
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Тканевые потолки (Descor Германия).

от 799₽ м²
Самая популярная акция:
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Выполненные работы в группе ВК
Примеры выполненных работ:
20.000₽
Глянцевые потолки по всей квартире S=50м²
Хочу такой
14.000₽
Двухуровневый потолок в спальню S=10м²
Хочу такой
15.000₽
Матовый потолок с фотопечатью в зал S=15м²
Хочу такой
29.000₽
Парящий потолок со вторым уровнем в гостинную S=22 м²
Хочу такой
28.000₽
Двухуровневый потолок в гостинную S=27 м²
Хочу такой
19.500₽
Фактурные натяжные потолки в студию S=36м²
Хочу такой

Более 15 лет делаем хорошие потолки

Пожалуй, всем приятно, когда работа выполняется в срок и без форс-мажоров. Каждый хочет быть уверен, что заказывая установку натяжных потолков, он получит качественные материалы и заявленную прочность конструкции. Благодаря нашему опыту, мы можем это гарантировать каждому нашему клиенту. Обученный персонал сможет грамотно проконсультировать вас по любому вопросу, касающемуся потолков, а профессиональные бригады решат любые сложности монтажа даже в самых труднодоступных местах. Убедитесь в этом — пригласите замерщика сейчас, и мы приедем в течении суток!
Что получают наши заказчики?
Реальную экономию

У нас есть решения под любой бюджет от эконом до премиум-уровня.

Безопасный монтаж

Установка производится с использованием композитных газовых баллонов с датчиками давления.

Скорость и доступность

Хотите успеть закончить ремонт к определенной дате? Мы поможем вам.

Надежно партнерство

Кроме гарантии на полотна и работы мы оказываем сервисное обслуживание, решая проблемные ситуации с потолками.

собрались делать натяжные потолки но не знаете с чего начать?

Обслуживаем все районы Москвы и Московской области: 

Балашиха, Бронницы, Видное, Волоколамск, Воскресенск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Ивантеевка, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Химки, Чехов, Щёлково, Электросталь

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